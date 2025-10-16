「日経225オプション」11月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 38( 20)
楽天証券 18( 18)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
楽天証券 25( 25)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
マネックス証券 16( 16)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
