　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　38(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯4万8125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
マネックス証券　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　25(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

