「日経225オプション」11月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 176( 76)
SBI証券 39( 35)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 17( 17)
BNPパリバ証券 211( 11)
松井証券 11( 11)
ゴールドマン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ビーオブエー証券 22( 22)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
楽天証券 20( 20)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 18( 18)
