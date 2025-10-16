『緊急取調室』初回から「これぞキントリ！」のシーン連発 再集結の理由も明らかに
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）。きょう16日に放送される初回拡大スペシャルの見どころを紹介する。
【写真】豪華ゲストが続々登場！緊迫の取調室
今シーズンでは、有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
物語は2023年、キントリ解散後に特殊班で活躍する有希子と倉持真人（山本耕史）が邂逅するところから始まる。そして現在、都心の地下に大規模蓄電施設を作る“政府肝いりの再開発計画”をめぐって、世間からは反対の声が多発。そんな中、工事の中心を担う関係者2人が、ペンチで撲殺される事件が連続発生。
反対派の人間による犯行では…との見方が強まるも、犯人は未だ不明。現在は警視庁・特殊犯捜査係に所属する真壁有希子（天海祐希）と捜査一課の管理官・梶山勝利（田中哲司）も、工事を請け負う企業の広報担当社員・辻本裕太（角田晃広）から話を聞くが、犯人の特定には至らず…。
ちょうどその頃、“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持（山本）は、自身の報道番組でこの連続殺人事件を取り上げ、政府を糾弾。劇場版「緊急取調室 THE FINAL」とつながるある人物も冒頭から登場する。
その後も、カメラの前で“犯人を挑発する発言”までも繰り出す倉持。その矢先のこと、倉持は炎上キャスターから一転、悲劇のキャスターとして世間の同情を集めることになる。倉持と同居していた実父・磯貝信吾（竜雷太）が自宅で殺害されたばかりか、第一発見者の倉持自身も襲撃される事件が発生したのだ。
しかも、凶器はまたしてもペンチ。先の事件と同一犯の可能性も浮上する中、警視庁は取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」の“臨時運用”を正式決定。有希子、梶山、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）…新天地に赴いていたキントリメンバーが再結集する理由も明らかとなる。
捜査に乗り出すキントリメンバーだが、倉持家の家政婦・時田史恵（峯村リエ）から得た“寝耳に水の証言”も相まって、“被害者”である倉持に対しても疑惑の目を向け始める有希子。やがて、有希子は倉持と別居中の妻・利津子（若村麻由美）のもとへ。事件のことは何も分からないという利津子の“些細な言動”に、どうも引っかかり…!?
初回から思わず「これぞキントリ！」といわんばかりのシーンが連発し、おなじみの“せりふ”やこれまで12年で築き上げてきたチームワークを見せつけるメンバーたち。そこに曲者のゲストたちが加わることによって、ファイナルシーズン初回にふさわしい史上最大スケールで展開していく。そしてラストには衝撃の告白が待ち受ける。
