10月15日、乾燥肌治療薬「ヒルマイルド」の新CMに、8人組アイドルグループtimeleszのメンバー・原嘉孝と篠塚大輝が起用されることが発表された。これまで起用されてきたKing ＆ Princeの永瀬廉の後任を務めることになったのだが、その起用をめぐって波乱が巻き起こっている。

「今回の新CMは、『ヒルマイルドシリーズCMデビュー篇』と題して、10月18日から放送開始の予定です。15日には、製造元の健栄製薬が公式Xを更新。新CM動画が公開され、原さんと篠塚さんがリズミカルに踊る姿が映っていました」（芸能記者）

しかし今回、永瀬から突然キャスティングが変更されたことに愛用者からは批判が相次いだ。その悲痛な叫びは、健栄製薬にも届いており、異例の対応が取られることに……。

「新起用が発表された同日の夕方、健栄製薬の公式Xが更新され、《多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況ですので、こちらで発言させて頂きます》と、タレント起用をめぐって、問い合わせが殺到していることを明かしたのです。

続けて、《この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました》と、前任の永瀬さんの起用が5年間の満了を迎えたため、原さんと篠塚さんを起用することになった経緯を説明。同時に愛用者への感謝を綴っていました」（同）

起用をめぐって寄せられた声に、ていねいな対応を見せた健栄製薬。しかし、その異例の対応に、ネットは唖然としている。

《事務所のクライアントにこんな声明出させるのやばすぎでしょ》

《こんなコメントを出してもらうまで問い合わせた人がいるの？企業様にも永瀬廉にもtimeleszにも失礼でしょ》

Xには、会社に直接問い合わせしたファンが多数いることに驚く声が寄せられていた。芸能ジャーナリストは、永瀬のファンだけでなく、timeleszの “アンチ” が動いた可能性を示唆する。

「timeleszは、Netflixで配信されたオーディション番組『timelesz project』を経て、5人の新メンバーを加え8人体制になりました。猪俣周杜さん、橋本将生さん、篠塚さんの3人は、これまでなかった “一般候補生” からの選抜で、“素人” の起用に批判の声があがっていたのです。

さらに言えば、timeleszはアリーナツアーに続き、2025年12月からはドームツアーも開催。冠番組も次々スタートするなど、その飛躍はすさまじいスピードです。これが、ある種の “ゴリ押し” にも見えてしまい、活躍をよく思わないファンもいます。

今回の “多くのお問合せ” のなかには、永瀬さんの起用継続を願うファンだけでなく、こうした “アンチ” の人たちがいるのかもしれません。

応援であれ批判であれ、過剰な行動ですから、永瀬さんも、timeleszメンバーも、こうした波乱が起きることにもどかしい思いをしているのではないでしょうか」

温かく見守ることはできないものか。