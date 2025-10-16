英国ロンドンを拠点に活動しているギタリストの布袋寅泰（63）が16日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「ONE OK ROCK」メンバーとの豪華集合写真を披露した。

「ロンドンO2アリーナでONE OK ROCKの“DETOX TOUR”を観た」と書き出した布袋。「執念でここまで上り詰めたバンドの凄みすら感じさせる渾身のライブ。胸を張りオーディエンスと対峙するTakaくんは時にフレディー・マーキュリーを彷彿とさせる存在感。張りのある声が本当に気持ちいい。Toruくんのプログレッシブなギター、Ryotaくんの歌心のあるベース、そしてTomoyaくんの表情豊かなドラミング、それぞれの個性が2019年にロンドンのRoundhouseで観た時より遥かにスケールアップしていた」と感想を述べた。

「終演後、楽屋に迎えくれてくれた汗だらけの眩しい4人」と続け、メンバーとの楽屋での貴重なオフショットを公開。「“ここO2アリーナで最近観たライブはポール・マッカートニーだった。日本の4人のバンドがこのステージに立つことは凄いことだよ。先輩ぶるつもりはないけれど、誰もが果たせなかった夢を叶えてくれた君たちを心からリスペクト。感動したよ”と伝えると“先輩たちがいて下さったからです”と謙虚なTakaくん」とやりとりを明かした。

「Takaくん、お招きいただいてありがとう。Toruくん、いつかギター談義に花を咲かせる約束を実現しましょう。バンド、そしてクルーの皆さん、まだまだ続く過酷なツアー。どうぞ無事に完走できますように祈っています。頑張れ！」と感謝をエールをつづり、「そして自分も、もっと頑張ります」と締めくくった。

Takaは「お越しいただき本当にありがとうございました！光栄です！」とコメント。フォロワーからは「布袋さんの包み込むような愛ある言葉に胸が熱くなりました」「コラボ待ってます」「布袋さんのお言葉グッときました」「凄い写真だ」「これはエグい」などの声が寄せられた。