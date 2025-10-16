¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÎò»ËÅª¾¡Íø¤òÎÓÎÍÊ¿¤¬¾ÜºÙ²òÀâ ¸åÈ¾ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤¬ÆüËÜ¤ÎÁ°¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤Êý¡¢µÕÅ¾¤ÎÍýÍ³¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤µ¤ì¤¿Á°È¾¡Û
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¡photo by Kishiku Torao
¡ÚÆ°²è¡ÛÎÓÎÍÊ¿¤¬Ä¶¾ÜºÙ²òÀâ¡ª ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¢¢¢
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤À¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥ï¡¼¤Ã¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Áê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨ÆüËÜ¤â¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢£¹·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤«¤é¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç£µ¡Ý£´¡Ý£±¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç£µ¡Ý£²¡Ý£³¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿Ã«¸ý¾´¸ç¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤¹¤®¤º¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ë½Ð¤¿»þ¤â¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¿ÊÆþ¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤³¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¾¯¤·¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÏÈæ³ÓÅª¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ãæ±û¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤ò»É¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÆüËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤Ç²ó¤¹»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é15¡Á20Ê¬¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¼é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤³¤Î¼é¤êÊý¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈCB¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ä¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬ÆüËÜ¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤¹Æ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Ù²ü¤·¤¿ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¾¯¤·Á´ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë¤«¤Ê¤ê¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤³¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¤ÎWB¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¥Ô¥ó»ß¤á¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶ÉºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬£µ¥Ð¥Ã¥¯µ¤Ì£¤Ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤â¤³¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£²ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Ê¬¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬°ìËç¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿±¦SB¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬Ãæ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ËÍÂ¤±¤ÆÁ°¤Ø¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÏÁ°Êý¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤È½Ä¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½ÄÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¶õ¤¡¢È´¤±½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ32Ê¬¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¡£¤³¤ì¤â£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤«¤éÊø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤³¤Ü¤ì¤ò¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¶õ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¡£Î¢¤ØÈ´¤±¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¶¯¤¤¡ª¡¡¤â¤¦Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ¤â¹¶·â¤Î¤¤¤¤·Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¼«¿Ø¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼«¿Ø¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶õµ¤¤¬µÛ¤¨¤Ê¤¤¡¢»ÀÁÇ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤Á°È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÈ¾¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡Û
¡¡¸åÈ¾¤ÎÆüËÜ¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î£²CB¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î£²¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤ÈÆîÌî¤¬¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤¹·Á¤Ç¸«¤Æ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤Èº´Ìî³¤½®¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈSB¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏWB¤ÎÆ²°Â¤ÈÃæÂ¼¤¬½Ð¤ë·Á¤Ç¡¢£³¥È¥Ã¥×¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸«¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¥ª¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¡×¤¬¡Ö¤¤¤¤¹¶·â¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤éÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á´ÂÎ¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏWB¤ÎÆ²°Â¤äÃæÂ¼¤Î¤È¤³¤í¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀÌÜ¤ÏÁ°¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²ÅÀÌÜ¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ÈWB¤Î´Ø·¸¤«¤é¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆ²°Â¤Î½ÄÊý¸þ¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¸òÂå½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬Áö¤ê¹þ¤ß¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÃæÂ¼¤¬¥Ü¥ì¡¼¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏWB¤â»È¤Ã¤¿£µ¥È¥Ã¥×µ¤Ì£¤Î¹¶¤á¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂç³°¤ÎÆ²°Â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ïº¸SB¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç±¦Á°¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°ËÅì¤¬¤½¤³¤Ø¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î»Ä¤ê£³¿Í¤ÎDF¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¡£¤½¤³¤ØÃæÂ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤â¥¤¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¿¤Ó¤ë¥¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Î¥Ü¥ì¡¼¤âÉáÄÌ¤À¤È¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç½³¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Àµ³ÎÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£´°àú¤Ê·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú£³¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¡Û
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ç¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥í¥É¥ê¥´¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¸å¤í¤Î£³Ëç¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÎ¾ÏÆ¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤ÈÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤¬£±ÂÐ£±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ÈÁ°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¡¢£³¥È¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ìÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë»ý¤¿¤ì¤ë»þ¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¼é¤êÊý¤Ï¸åÈ¾ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÆîÌî¤¬¥Ü¥é¥ó¥ÁÏÆ¤Þ¤ÇÌá¤é¤º¡¢Áê¼ê¤ÎCB¤ò¾¯¤·Êá¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁ°»Ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸å¤í¤¬½Å¤¯¡Ê¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î·Á¤Ç¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÈÆ±¤¸£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¹¶¤á¤Ë¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈô¤ó¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¾åÅÄ¤¬°ËÅì¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤éCK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï£¶Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¾¡¤Á¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êº£¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤¤¤¤¹¶·â¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¤¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¹¶·â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë£°¡Ý£²¤«¤é£³¡Ý£²¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Á°È¾¡¢¤¢¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£°¡Ý£°¤Ç½ª¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤êÊý¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Ï²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£