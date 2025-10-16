King ＆ Prince、2人体制となった今届けたい音楽への想い語る「Venue101」セットリスト・コメント解禁
【モデルプレス＝2025/10/16】King ＆ Princeが、10月18日23時より放送のNHK総合「Venue101 Presents King ＆ Prince LIVE SPECIAL」に登場。放送を前に、2人からのコメントとセットリストが解禁された。
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。2015年結成、2018年鮮烈なメジャーデビューを果たし、一躍国民的人気グループとなったKing ＆ Prince。その後、2023年に永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制に。2人体制になった以降もバラエティ・ドラマ・CM・ライブと目まぐるしい活躍を続け、その人気を高めてきた。
2025年、2人体制となって初めてのドームツアーを開催、同タイトルのアリーナツアーと合わせ68万人を動員し、その人気の高さを裏付けた。今回のVenue101 Presentsでは、そんな彼らの最新曲から代表曲まで網羅した、全9曲のセットリストで贈るライブ特番を101Stで実施。King ＆ Prince の魅力が詰まったまさにLIVE SPECIAL。101Stにオーディエンスを入れ、熱いライブの雰囲気をそのままに届ける。
さらに、別スタジオでVenue101のMC・濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花とのトーク収録も実施。2人体制について、今届けたい音楽への想い、お互いの存在についてなどを熱く語っている。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども公開される。
収録を終えたKing ＆ Princeの2人は「久々にNHKのスタジオにお邪魔してのライブ、とても楽しかったです。足元が悪い中、ファンの方たちが熱く盛り上げてくださいましたし、スタッフの皆さまも温かく迎えてくださったので、思い切りのびのびとパフォーマンスをすることができました！」とコメント。また、見どころについては「全てです（笑）！今のKing ＆ Prince全てが詰まったセットリストになっていると思います」と呼びかけた。（modelpress編集部）
久々にNHKのスタジオにお邪魔してのライブ、とても楽しかったです。足元が悪い中、ファンの方たちが熱く盛り上げてくださいましたし、スタッフの皆さまも温かく迎えてくださったので、思い切りのびのびとパフォーマンスをすることができました！みどころは…全てです（笑）！今のKing ＆ Prince全てが詰まったセットリストになっていると思います。このような形でのトーク収録は番組としても初めてということで、特別感があって色々なお話をすることができました。4人ともディズニーファミリーという共通点がある！ということもわかりましたので、そこは是非注目してご覧いただきたいです。アリーナ、そして2人での初ドームにチャレンジした今の僕たちだからこそ、お見せできるものになったと思います。最新曲から王道曲までセットリストも全て自分たちで考えました。2025年の集大成になっていますので、是非一緒に楽しみましょう！
・I Know
・I MY ME MINE
・HEART
・Shake Hands（Quiet Session Club Ver.）
・Venue101 スペシャルメドレー
・What We Got 〜奇跡はきみと〜
・なにもの
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
◆キンプリ、今届けたい音楽への想い語る
Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。2015年結成、2018年鮮烈なメジャーデビューを果たし、一躍国民的人気グループとなったKing ＆ Prince。その後、2023年に永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制に。2人体制になった以降もバラエティ・ドラマ・CM・ライブと目まぐるしい活躍を続け、その人気を高めてきた。
さらに、別スタジオでVenue101のMC・濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花とのトーク収録も実施。2人体制について、今届けたい音楽への想い、お互いの存在についてなどを熱く語っている。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども公開される。
収録を終えたKing ＆ Princeの2人は「久々にNHKのスタジオにお邪魔してのライブ、とても楽しかったです。足元が悪い中、ファンの方たちが熱く盛り上げてくださいましたし、スタッフの皆さまも温かく迎えてくださったので、思い切りのびのびとパフォーマンスをすることができました！」とコメント。また、見どころについては「全てです（笑）！今のKing ＆ Prince全てが詰まったセットリストになっていると思います」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆King ＆ Princeコメント全文
久々にNHKのスタジオにお邪魔してのライブ、とても楽しかったです。足元が悪い中、ファンの方たちが熱く盛り上げてくださいましたし、スタッフの皆さまも温かく迎えてくださったので、思い切りのびのびとパフォーマンスをすることができました！みどころは…全てです（笑）！今のKing ＆ Prince全てが詰まったセットリストになっていると思います。このような形でのトーク収録は番組としても初めてということで、特別感があって色々なお話をすることができました。4人ともディズニーファミリーという共通点がある！ということもわかりましたので、そこは是非注目してご覧いただきたいです。アリーナ、そして2人での初ドームにチャレンジした今の僕たちだからこそ、お見せできるものになったと思います。最新曲から王道曲までセットリストも全て自分たちで考えました。2025年の集大成になっていますので、是非一緒に楽しみましょう！
◆セットリスト
・I Know
・I MY ME MINE
・HEART
・Shake Hands（Quiet Session Club Ver.）
・Venue101 スペシャルメドレー
・What We Got 〜奇跡はきみと〜
・なにもの
【Not Sponsored 記事】