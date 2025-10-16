黒崎煌代、『万事快調＜オール・グリーンズ＞』出演決定！ 南沙良演じる主人公に想いを寄せるラッパー役
黒崎煌代が、南沙良と出口夏希がダブル主演する映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』に出演決定。主人公・朴秀美（南）に想いを寄せるラッパーを演じる。
【動画】“不適切な青春”が始まる『万事快調＜オール・グリーンズ＞』超ティザー映像
本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅による、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名小説を映画化。『猿楽町で会いましょう』の児山隆が監督を務める。
未来が見えない町に暮らす朴秀美と美流紅たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない。彼女たちは同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める。
ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせずうっ屈とした日々を送る朴秀美役には南沙良。もう1人の主人公、陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅役を出口夏希が演じる。
このたび、黒崎煌代の出演が決定した。ラッパーを夢見る秀美（南）のサイファー仲間であり、彼女に想いを寄せる青年・ジャッキー役を演じる。
黒崎は、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』（2023）でヒロインの弟役として俳優デビューを果たし、初主演映画『見はらし世代』（公開中）が第78回カンヌ国際映画祭・監督週間に選出されるなど、デビューからわずか2年で大躍進を遂げた俳優だ。今年だけでも『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』『ストロベリームーン 余命半年の恋』『アフター・ザ・クエイク』など4本の出演作が公開される。
劇中でラップに挑戦した黒崎は、「ジャッキーはラップをする男で、荘子itさんをはじめとするさまざまな方々に指導していただき、作品の中で真剣に向き合いながらも楽しくラップのシーンを撮影できました！」と振り返る。
本作については、「児山隆監督のセンスが炸裂しながらも、芯の強いメッセージがきちんと届く作品です。一映画ファンとして、心から大好きだと言えます」とコメントを寄せた。
あわせて公開された場面写真では、ピアスにストリートファッションという出で立ちで、黒崎の新たな一面が切り取られている。いま最も旬なキャストたちが織り成す化学反応に、ぜひ注目してほしい。
映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』は、2026年1月16日より全国公開。
※黒崎煌代のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ジャッキー役：黒崎煌代
ジャッキーはラップをする男で、荘子itさんをはじめとする様々な方々に指導していただき、作品の中で真剣に向き合いながらも楽しくラップのシーンを撮影できました！ ジャッキーは南沙良さん演じる朴とのシーンが多いのですが、朴とのシーンは全部お気に入りです。
児山隆監督のセンスが炸裂しながらも、芯の強いメッセージがきちんと届く作品です。一映画ファンとして、心から大好きだと言えます。どうか劇場で体感してください。
