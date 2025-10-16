来年3月の石川県知事選挙に向けて、前金沢市長の山野之義氏が、正式に出馬を表明しました。

知事選に出馬表明 前金沢市長・山野之義氏：

「来年3月の石川県知事選挙に挑戦をしたい。能登半島地震があったことによって石川全体が少し、メンタルの面で少し、落ち込んでいるところがある。もっと前向きになっていける、夢や希望が持てるビジョンを作っていくことが必要」



16日、正式に知事選挙への出馬を表明した前金沢市長の山野之義氏。





地震や豪雨からの能登の復興を第一に考え、一次産業の振興にも取り組みたいと語りました。前回の2022年の知事選では、馳氏と元参院議員の山田修路氏との保守分裂の激戦を展開しましたが、今回の挑戦については…

前金沢市長・山野之義氏：

「出馬すると決意したら、落ちるなんて全く思いません。この思いを市政、県政の中で活かしていくんだ、そんな思いしかありません、当選するという強い思いで選挙戦に望みたいと思います」



山野氏は17日以降、順次、石川県内の各政党に推薦を要請するということです。

知事選挙を巡っては、現職の馳浩氏が再選を目指し出馬を表明していて、選挙戦になることが確実な情勢となっています。