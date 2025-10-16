ダチョウ・肥後、“大物主演俳優”との共演に驚きの声「リーダー、もう一流役者さん」
お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の公式インスタグラムが16日に更新され、リーダー・肥後克広が、ドラマで大物俳優と共演することを報告した。
【写真】ダチョウ肥後、大物主演俳優と一緒に「ヤー！」
公式インスタグラムは「肥後克広出演させて頂きます！」と、WOWOWで19日から放送・配信スタートする連続ドラマW『1972 渚の螢火』を告知し、主演する高橋一生と肥後が、ダチョウ倶楽部おなじみの「ヤー！」のポーズで収まる2ショットを公開した。
お笑い芸人として活動する傍ら、俳優としてもドラマや映画に出演し、先月には出演作『風のマジム』が公開されたばかりの肥後。コメント欄には「リーダー、もう一流役者さん」「大活躍 たくさんの魅力にあふれるリーダーだからこそ、どんどん役が舞い込むんですね」「リーダー 俳優さんのお仕事、すごくお忙しいみたいですね」といった声が寄せられている。
引用：「ダチョウ倶楽部」公式インスタグラム（@dachoclub_official）
