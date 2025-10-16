jo0ji、ワンマン公演映像と新曲を収録したライブ会場限定盤『475+1』リリース決定
jo0jiが11月13日より、ライブ会場限定盤『475+1』をリリースすることが決定した。同作品は2023年に配信限定リリースされた1st EP「475」に新曲「雨酔い」を加えたもの。さらに、7月12日に東京・Shibuya Club Quattroで開催された＜special oneman live「onajimi」＞の模様もBlu-ray収録される数量限定販売パッケージだ。
『475+1』は11月13日の大阪・BIGCAT公演を皮切りにスタートする全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞に合わせてライブ会場限定CDとして販売される。チケットを持っていない人も各公演のグッズ先行販売時に購入が可能で、各会場のグッズ先行販売時間は追って発表される予定だ。
CDには新曲「雨酔い」を含む全6曲、Blu-rayには渋谷Quattro公演＜special oneman live「onajimi」＞のアンコールを除く全17曲を収録。渋谷Quattro公演当日はjo0jiが楽曲提供したHana Hopeをスペシャルゲストに迎えて「フリーバード」を披露したほか、特別編成での楽曲演奏なども行われた。
新曲「雨酔い」はライブ会場限定販売開始日の11月13日に配信リリースされることも決定。同楽曲にはjo0jiが大きく影響を受けた忌野清志郎率いるRCサクセションのサポートSaxの梅津和時がレコーディング参加している。
■ライブ会場限定盤「475+1」
11月13日(木)発売開始
※ライブ会場限定盤
▼CD収録曲
01 明見
02 言焉
03 不屈に花
04 ≒
05 cuz
06 雨酔い
▼Blu-ray収録曲
2025.7.12＜special oneman live『onajimi』＞at Shibuya Club Quattro
01 ≒
02 明見
03 言焉
04 escaper
05 条司
06 Nukui
07 ワークソング
08 ランタン
09 多摩蘭坂
10 新規録音
11 BAE
12 cuz
13 眼差し
14 フリーバード with Hana Hope
15 駄叉
16 不屈に花
17 謳う
■ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞
11月13日(木) 大阪・BIGCAT
11月18日(火) 愛知・DIAMOND HALL
11月21日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI
11月24日(月/祝) 宮城・darwin
11月28日(金) 福岡・DRUM Be-1
11月30日(日) 鳥取・米子laughs
-追加公演-
▼2026年
01月17日(土) 東京・Zepp Shinjuku
01月20日(火) 大阪・梅田 CLUB QUATTRO
【チケット料金・前売】
・オールスタンディング \6,000-(税込)
◯EX THEATER ROPPONGI公演のみ
・1Fスタンディング \6,000-(税込)／2F指定席 \7,000-(税込)
◯米子laughs公演のみ
・オールスタンディング (GO!YONAGO!) \5,475-(税込)
詳細：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/jo0ji/aeka/
