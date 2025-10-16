シンガーソングライターのＶａｕｎｄｙ（バウンディ）が１６日、インフルエンザＡ型感染のため１８、１９日に北海道・札幌文化芸術劇場 ｈｉｔａｒｕで予定されていたライブ「Ｖａｕｎｄｙ ｏｎｅ ｍａｎ ｌｉｖｅ ＶＡＷＳ ｈａｌｌ ｔｏｕｒ “ｌｉｔｔｌｅ ｐｕｎｋ”」の公演を中止することを発表した。

この日、公式ＨＰで「昨日Ｖａｕｎｄｙが体調不良となり、医師による診察を受けました結果、インフルエンザＡ型への感染が確認されました」と報告。

「現在、加療により快方へと向かっておりますが、医師との相談の結果、本人の体調回復と感染拡大予防を第一に考え、２０２５年１０月１８日（土）、１９日（日）Ｖａｕｎｄｙ ｏｎｅ ｍａｎ ｌｉｖｅ ＶＡＷＳ ｈａｌｌ ｔｏｕｒ “ｌｉｔｔｌｅ ｐｕｎｋ” 北海道・札幌文化芸術劇場 ｈｉｔａｒｕ公演につきましては中止とさせていただきます」と発表した。

その上で「振替公演の実現に向けて関係各所と協議及び調整を試みておりましたが、調整の目処が立たず、この度はやむを得ず公演を中止とさせていただく判断となりましたこと、深くお詫び申し上げます、また、公演直前のお知らせとなりましたこと、そして、公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様には大変なご迷惑とご心配をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。

「払い戻しの受付に関しましては決定次第、後日改めて発表させていただきます。一日も早い回復に向け、療養してまいります」と結んだ。