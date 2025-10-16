日本ラグビー協会は１６日、「アサヒスーパードライ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＭＡＴＣＨ ２０２５」でオーストラリアＡとの強化試合（１８日、ヨドコウ）に臨むジャパン・フィフティーン（ＸＶ）の試合登録メンバーを発表。ゲーム主将を務めるＦＷ奥井章仁（トヨタ）がオンライン会見し「プレーで見せることが一番必要。ディフェンス、コンタクトの激しさで８０分間チームをリードしたい」と意気込みを語った。

２５日には、日本代表が「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」でオーストラリア戦（国立）に臨む。代表に準ずるジャパンＸＶは、同一戦と１１月からの欧州遠征に向けた生き残りの戦いにもなる。「この試合でどうプレーするか、練習でどうパフォーマンスを発揮するかは大事。うまくパフォーマンスを発揮出来れば、ワラビーズ戦に出られるチャンスはある」と日本代表のニール・ハットリー・コーチ。奥井も「この試合も大きなチャンス。練習でも、代表に残れるように毎日やっていきたい」と、平均年齢２４・９歳と若いスコッドを率いるゲーム主将として表情を引き締める。

ＦＢ矢粼由高（早大）やＦＷ中谷陸人（同大）ら大学生も名を連ねる登録２３人。奥井は「毎練習が、代表に選んでもらうためのセレクション。ブレイクダウンやディフェンス、タックルやオフ・ザ・ボールのところは僕のサイズでインターナショナルで残っていくためには大事。そこを出していきたい」と気持ちを高めた。