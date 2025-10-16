頑張ってる感なく若見え！【50代】にハマる♡「ミディアムレイヤー」

ナチュラルなのに垢抜けて見える「ミディアムレイヤー」。鎖骨下くらいまでの程よい長さと動きで軽やかに仕上がり、ボリュームやツヤも自然に演出できます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代に似合う上品で今っぽいミディアムレイヤーをご紹介します。

ハイライト × ベージュの軽やかミディアムレイヤー

表面から細く入れたハイライトをベージュトーンにブレンドし、白髪も自然になじませたミディアムレイヤー。トップは内に、ベースは外に流して動きをつけることで、華やかさの中にも抜け感が生まれます。毛束ごとの軽やかな動きが顔まわりを明るく見せ、ラフなのに品のある印象を引き出してくれます。

暖色ブラウンの上品ミディアムボブレイヤー

鎖骨ラインでカットしたミディアムボブレイヤー。内巻きブローだけでふんわりとまとまり、柔らかな丸みを描くシルエットが特徴です。暖色ブラウンの色味が肌なじみよく、女性らしさをプラス。シンプルながらも空気を含んだようなエアリー感が、大人の上品さを自然に引き立てます。

グレージュ × ベージュハイライトの立体レイヤー

暗めのグレージュをベースに、襟足に向けてたっぷりとベージュハイライトを入れたミディアムレイヤー。肩に沿うように外ハネさせ、トップを内に入れて柔らかい動きを出しています。筋感を意識したカットで立体感を引き出しながら、軽さと深みが同時に感じられる大人っぽいスタイルです。

バレイヤージュで魅せる透明感ミディアム

根元が伸びても気になりにくいバレイヤージュで仕上げた、透明感のあるベージュミディアム。オーガニックカラーを使用しているので髪に優しく、重さを残しつつも自然に動くようにデザインされています。トップもベースも内に入れることで、ふんわりと肩にのる柔らかな束感が際立ち、エアリーで女性らしい印象に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@ofuke_akifumicasii様、@katayu1204様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里