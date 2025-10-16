キリンチャレンジカップ2025でアフリカの雄、ガーナ代表と激突する

日本サッカー協会（JFA）は10月16日、キリンチャレンジカップ2025において、日本代表がガーナ代表と対戦することが決定したと発表した。

試合は2025年11月14日に愛知県の豊田スタジアムで行われる。

森保一監督はJFAを通じてコメントを発表。「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身体能力の高さを生かしたプレーが印象的でした」と相手の印象を語った。さらに「今回対戦するガーナ代表はFIFAワールドカップ26アフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません。今回も同様に非常に難しい戦いになると思います」と警戒感を示し、来年のワールドカップ本大会へ向けての重要な一戦との認識を示した。

ガーナ代表のFIFAランキングは75位（2025年9月18日更新）で、日本代表との過去の対戦成績は日本の5勝3敗となっている。ボーンマスのFWアントワーヌ・セメンヨ、トッテナムのMFモハメド・クドゥスらプレミアリーガーも多い。

この決定に対し、SNS上では「マジか！」「最高の相手」「ガーナはヤバい」「非常に良いマッチメイク」「前線がバカ強い」「アフリカの国とできるのはいい機会！」といったコメントが寄せられており、強敵との対戦に期待と興奮が広がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）