皇后になるはずだった令嬢。異世界から神秘的な少女が現れ、事態は急変／捨てられた皇妃
『捨てられた皇妃』（Yuna：原作、iNA：漫画/KADOKAWA）第2回【全3回】
【漫画】『捨てられた皇妃』を第1回から読む
モニーク侯爵家のアリスティアは、神のお告げにより、未来の皇后として育てられた。しかし、神秘的な少女・美優が異世界からやってきたことで状況が一変。真の皇后は美優だったと判断が下され、アリスティアは皇后の座を奪われてしまう。さらに、反逆罪に問われ、その命は儚く散った──と思われた。目を覚ますと9歳の自分に転生していたアリスティア。果たして、残酷な運命は繰り返されるのか？ 大人気フルカラー異世界ファンタジー『捨てられた皇妃』をお楽しみください！
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/10〜10/23まで）
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/10〜10/23まで）
【漫画】『捨てられた皇妃』を第1回から読む
モニーク侯爵家のアリスティアは、神のお告げにより、未来の皇后として育てられた。しかし、神秘的な少女・美優が異世界からやってきたことで状況が一変。真の皇后は美優だったと判断が下され、アリスティアは皇后の座を奪われてしまう。さらに、反逆罪に問われ、その命は儚く散った──と思われた。目を覚ますと9歳の自分に転生していたアリスティア。果たして、残酷な運命は繰り返されるのか？ 大人気フルカラー異世界ファンタジー『捨てられた皇妃』をお楽しみください！
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/10〜10/23まで）
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/10〜10/23まで）