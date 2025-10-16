サンリオ「クロミ」がタワレコ『NO MUSIC, NO IDOL?』に登場 1st EP購入者にステッカー特典も
サンリオの人気キャラクター「クロミ」がアーティスト「KUROMI」として本格始動。22日にリリースされる1st EP『KUROMI IN MY HEAD』の発売を記念し、タワーレコード新宿店始動のアイドル応援企画『NO MUSIC, NO IDOL?』に登場することが決定した。
【画像】かわいい…！KUROMIアーティスト写真
今回の企画では、『NO MUSIC, NO IDOL?』コラボポスターが制作され、対象店舗およびタワーレコードオンラインで同EPを購入した人に、特典としてスマホサイズステッカーが先着で配布される。
KUROMIは、「#世界クロミ化計画」で掲げる「アンタもなりたい自分になっちゃおうよ！」というメッセージを音楽を通じて発信することを目的に、アーティスト活動を展開。1st EPでは、真部脩一、Daoko、ケンモチヒデフミ、かいりきベア、重盛さと美、lilbesh ramkoといった国内外で活躍するクリエイター陣が参加し、ジャンルレスかつエモーショナルな楽曲でKUROMIの世界観を表現している。
同作のリリースと連動した本キャンペーンにより、アーティスト・KUROMIの注目度もさらに高まりそうだ。
