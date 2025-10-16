山形県勢懇話会の例会が16日、山形市で開かれ、糖尿病や生活習慣病などの専門医・山村聡さんが「10年後も元気に過ごすためにー血糖値から学ぶ健康の新常識ー」と題して講演しました。



講演で山村さんは、血糖値のもとになる炭水化物は、体にとっては必要なエネルギー源だと説明した上で、炭水化物などの糖質を取りすぎると、血糖値の急上昇、急降下を意味する「血糖値スパイク」を起こし、糖尿病などのリスクにつながりやすいと説明しました。





やさしい内科クリニック 山村聡 院長「血糖値が高い状態は、我々の体にとって炎症が起きている状態。肝臓がん、胆のうがん、すい臓がんのリスクを上げたり、全身の色んな病気のリスクになると言われている」一方で、病気を予防し10年後に元気でいるためには、「血糖値スパイク」を起こさないことだけでなく、体重を減らすことも重要だと指摘しました。やさしい内科クリニック 山村聡 院長「炭水化物の量を減らすここに尽きる。食後の血糖値の上昇を減らし健康を維持するところも痩せるにも効果的。炊飯器からコメをよそって、半分炊飯器に戻すようにする。そうすると大体、2か月後には3キロ体重が落ちる」山村さんは「移動に階段を使うことや炭水化物を減らしておかずをもう一品つけることなどを日常的に取り入れると体重減少を見込むことができる。10年後も元気に過ごすために継続してほしい」と話していました。