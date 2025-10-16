「ドンドンしている！」保育園にクマ出没 温泉では従業員不明…露天風呂付近で血痕「動物による被害の可能性高い」 東北など各地でクマ被害
各地でクマによる被害が相次いでいます。
岩手県では保育園にクマが出没しました。
そして同じ岩手県では、温泉の露天風呂を清掃していた従業員が行方不明となっています。
16日未明に秋田市内で撮影された映像には、住宅街の道路を悠然と渡るクマの様子が映っています。
市内では15日夜、秋田大学近くを散歩していた64歳の男性がクマに襲われ、頭などにけがをする被害が出ました。
列島各地では、15日夜から16日にかけて、クマによる被害や目撃情報が相次いでいます。
岩手・花巻市の保育園で14日に撮影された映像を見ると、クマが園の裏口に現れ、においを確かめるようなしぐさを見せています。
この映像を撮影した職員によると、クマは園内を5分間ほどさまよったということです。
保育園の職員：
やっぱりちょっと「怖いな」とは思いましたね。「早く出て行ってほしい」「その場を去ってほしい」っていう気持ちで…。
当時、園内には42人の子供たちが昼寝をしていましたが、職員を含め被害はありませんでした。
その岩手県内では16日、クマによるとみられる新たな被害が確認されました。
現場となったのは、北上市にある瀬美温泉。
警察によりますと、露天風呂を清掃していた60歳の男性従業員が行方不明となり、付近で血痕が発見されたということです。
警察はクマなどの動物による被害の可能性が高いとして、男性従業員を捜索するとともに付近の警戒にあたっています。
14日、温泉街の中心部にクマが出没し、約10時間歩き回ったばかりの福島県でも16日、クマが人を襲う被害が喜多方市など3カ所で確認されました。
いずれの被害者もけがをしていますが、命に別条はないということです。
北海道・札幌市中央区では、クマの出没により緊迫した状況となりました。
クマの目撃情報が相次いでいた現場に再び現れたクマに対し、ハンターが発砲したのです。
駆除されたのは、体長75cmほどの子グマ。
現場で捜索にあたっていた警察官からの命令のもと、ハンターが駆除したということです。
中央区に加え、隣接する西区でも16日朝にクマが撮影されるなど目撃情報が相次いでいました。
各地で相次ぐクマ被害を受け、警察庁は16日午後に研修会を開き、クマの対応について全国の警察で共有し、今後は警察官などの安全を確保するとしています。