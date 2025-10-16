「ajew × パペットスンスン」が初コラボ！ふわふわファーポケットのスマホケースやポーチがかわい過ぎる
バック・スマホケースブランドの「ajew（エジュー）」が、人気キャラクター「パペットスンスン」と初コラボ。
スンスンがプリントされたiPhoneケースやポーチなど、全4種類のスペシャルアイテムが登場します。
大阪・ルクア大阪の「ajew」実店舗では、10月18日（土）より取り扱いがスタート。先取りしたい方はひと足先に販売が開始されている、「ajew」公式オンラインストアを覗いてみてくださいね。
「ajew x パペットスンスン」コラボのスマホケースが登場
「ajew」の定番ケース『cadenas』シリーズが、スンスンデザインになってお目見え。
iPhone向けの「ajew x PUPPET SUNSUN cadenas zipphone case shoulder」（税込9900円）では、象徴的なポケット部分にスンスンがプリントされています。
クリアポケットの内部は、ずっと触りたくなるようなファー素材を採用。
見た目のかわいさだけでなく、カード収納や付属ショルダーなど、「ajew」ならではの機能性抜群なスマホケースに仕上がっていますよ。
対応機種は、iPhone14〜16シリーズの一部端末。詳しくは、オンラインサイトをチェックしてみてくださいね。
Android端末を含むより幅広い機種で使える、マルチケース「ajew x PUPPET SUNSUN cadenas vertical zipphone case shoulder」（税込1万1000円）もラインナップ。
丸形ミニポーチの内側は、ふわふわなファー素材
コスメや小物の収納にぴったりな、丸形ミニポーチ「ajew x PUPPET SUNSUN circle pouch」（税込6380円）も必見ですよ。
スンスンがひょっこり顔を出す『BEIGE』と、スンスンと親友のノンノンが並ぶ『WHITE』、2種類のデザインから選べます。
ナスカン付きなので、好きな場所に取り付けやすいのもうれしいポイント。
本アイテムにも、内側にはふわふわのファー素材が使われていますよ。
食パン型のミニミラー付き「コラボショルダー」もかわいい
ポップな彩りのショルダー「ajew x PUPPET SUNSUN design color shoulder」（税込6050円）には、スンスン達が描かれた食パン型のミニミラーが付属。
ショルダーの裏表はブルーとホワイトの2色仕様、サイドにもバイカラーの編み込みが施され、どんなケースとも相性が良い仕上がりになっています。
お手持ちのケースにコラボショルダーを合わせたり、ミニポーチを付けたり、自分らしいカスタマイズで「パペットスンスン」の世界観を思う存分楽しんでみませんか？
©PUPPET SUNSUN/PS committee
「ajew」公式オンラインストア
https://ajew.jp/
参照元：株式会社 PARK CREATION プレスリリース
