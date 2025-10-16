16年前の2009年に当時20代の女性に暴行を加えみだらな行為をした罪に問われている48歳の男の裁判員裁判です。



裁判は16日結審し、検察は懲役10年を求刑しました。



一方、弁護側は男による犯行ではないと述べ無罪を主張しました。



強姦致傷の罪で起訴されているのは秋田市飯島川端の無職栗山大樹被告48歳です。



起訴状などによりますと、栗山被告は2009年3月、県中央部の路上で当時20代の女性を背後から押し倒して松林に引きずり込み「殺すぞ」などと脅しながら暴行を加えたうえでみだらな行為をしたとして、いまの法律で不同意性交致傷にあたる強姦致傷の罪に問われています。





この裁判員裁判は栗山被告が“犯人”かどうかが争点となってます。検察側は、「被告は、被害者女性とは出会い系サイトを通じて知り合い性行為をした後に別の人に襲われた、と話しているが女性に付着していたDNAは被告のものと一致する」「捜査の結果、第三者の痕跡は認められなかった」と述べました。一方、弁護側は「被告は当日についての供述で、女性に金銭を支払い同意の上で性行為をしたなど記憶が具体的で信用できる」「女性の証言には犯人と被告の見た目に相違点がある」と述べました。双方の主張が真っ向から対立する形となった裁判。検察側は「被害者がうそをついているような発言を繰り返し反省も全く見られない」と述べ、栗山被告に懲役10年を求刑しました。一方、弁護側は「被告は当時ほかにも性交渉の相手がいたため被害女性を襲うメリットはない」と、無罪を主張しました。栗山被告自身も「犯行はしていない」「自分は無実だと主張します」と述べ、裁判は16日結審しました。判決は今月24日に言い渡されます。