小中学校の後期の始業式を迎えた16日は、登下校の時間帯に子どもたちを見守るパトロールの出発式が行われ、市や警察が通学路を巡回しました。



横手市は先週「ツキノワグマ対策会議」を設置し、警戒体制を強化しています。



横手市 村田清和副市長

「非常に目撃情報が多くなって市街地真ん中までクマが出てきております」「住民の被害がないようにぜひともパトロールをしっかりお願いして」





市内の小学校と中学校の後期の始業式を迎えた16日、通学する子どもたちを見守るパトロールの出発式が行われました。横手市では、今月に入ってから市役所周辺の中心市街地でもクマの目撃が相次いでいます。横手市は「クマ被害防止対策班」を新たに設置した横手警察署などと連携し、市の広報車とパトカーで登下校時間帯に通学路をパトロールします。学校の近くでクマが目撃された市内3つの小学校では16日朝も保護者による送迎が行われていて、市民生活に影響が出ています。横手南小学校 佐々木明人教頭「非常に怖くて心配です」「パトロールをしていただくことで子どもの安全を守れるかなと思いますので、本当にありがたいなというふうに思っております」捕獲されたクマがすでに1,000頭を超え、連日のようにクマによる人身被害が発生している県内。通学路のパトロールは学校周辺でクマの目撃情報が寄せられている横手地区や山内地区を中心に今月24日まで行われます。