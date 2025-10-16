秋田大学の手形キャンパス付近で15日夜、64歳の男性がクマに襲われました。



16日朝は、大館市で農作業中の女性がクマに襲われ病院に運ばれています。



川口大介記者

「秋田大学手形キャンパスの野球場の近くです。さきほど人がクマに襲われたという通報があったということで、警察と消防が現場で対応にあたっています」



現場は秋田市手形字大沢の市道です。



警察と消防によりますと、15日午後9時半ごろ、クマの目撃情報を受けて付近を警戒していた警察官に「近くでクマに襲われた人がいる」と連絡がありました。





道路に倒れていたのはイヌの散歩をしていた近くに住む64歳の男性で、顔や両腕にけがをしていて病院に搬送されました。「クマに襲われた」と話し、意識ははっきりしていたということです。男性を襲ったクマは体長約1メートルで、手形地区では16日朝までにあわせて3頭のクマの目撃情報が相次いでいます。警察が住民に警戒を呼びかけています。クマによる人身被害は大館市でも。警察と消防によりますと、16日午前7時40分ごろ、大館市山田の集落の中にある畑で86歳の女性が農作業中にクマに襲われました。女性は自力で自宅に戻りましたが、右のほほと首、胸を引っかかれていて大館市内の病院に搬送されました。意識ははっきりしていたということです。クマの体長や立ち去った方向などは分かっていません。