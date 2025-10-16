『足が大きいから7キロを超える』と言われたミニチュアダックスフンド。獣医師の予言通りスクスクと成長した結果…！？ニンマリしてしまう話題の投稿は、記事執筆時点で28.3万回を突破し「デカダックスかわいい♡」「幸せそうなお顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの時、獣医から『足が大きいから7キロを超える』と言われたワンコ…小型犬と思えない『成長』】

「7キロは超える」と言われたエールくん

Instagramアカウント「m09n17」の投稿主さんの愛犬は、ミニチュアダックスフンドの「エール」くん。お迎えしたのち、獣医師から『足が大きいから7キロを超える』と言われたのだとか。

予言は的中し成犬となったエールくんの体重は7キロ超え、胸囲も43センチという『デカダックス』へと成長したのだそう。ミニチュアダックスフンドの定義は、体重5キロ以下／胸囲30～35センチのため大幅に上回っていることが分かります…！

「ミニチュア」より大きな「スタンダード」よりは小柄な体格のため、まさにデカダックスという愛称がぴったりなエールくん。

迫力満点の鳴き声！

胴長わんこ用の着丈が長い洋服を着てもパツパツのうえ、おしりが丸見え…！さらに小型犬とは思えない野太い吠え声は、他者を寄せ付けないほどの迫力なんだとか。

標準的なミニチュアダックスフンドさんと並ぶと、体格の違いは一目瞭然。手足とお顔の大きさがまったく違います…！

食いしん坊が成長の秘訣…！？

子犬のころから食欲旺盛だったというエールくん、成犬になってもその食欲は衰えることを知りません。投稿主さんと一緒のお出かけ先では、フローズンヨーグルトを美味しそうに食べる一幕も。

元気いっぱいでキラキラの笑顔を見せるエールくん。ご家族の愛情そのままにスクスクと成長したのでしょう。健康で幸せに過ごしてくれれば、これ以上の望みはありませんね。

この投稿には「おっきくて可愛い」「幸せそうなお顔♡」といった声のほか「我が家の愛犬も7キロ超えｗ」など同じデカダックスの飼い主さんからのコメントも多く寄せられました。

Instagramアカウント「m09n17」には、エールくんの賑やかな日常が紹介されています。気になった方はぜひチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「m09n17」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております