赤ちゃんを見守るわんこの姿が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で846万6000回再生を突破し、「愛が溢れてる」「優しい世界」「なんて素敵な光景」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの様子を『見守りカメラ』で確認しながら家事をしていたら…】

赤ちゃんの様子を確認してたら…

Instagramアカウント「bokumarley」の投稿主さんの家には、『おじクマ』ちゃん、『たぬきち』ちゃんという2頭のシベリアンハスキーさんがいます。今回紹介したのは、見守りカメラに残された微笑ましいワンシーンです。

その日、投稿主さんは、見守りカメラで生後8ヶ月の赤ちゃんの様子を見ながら家事をしていたそうです。赤ちゃんは、ベッドでスヤスヤ熟睡中。

すると、ベッドの上にたぬきちちゃんが乗ってきたのです。

母性あふれる行動に涙

たぬきちちゃんは、赤ちゃんを起こさないように静かに腰を下ろすと、チラチラと赤ちゃんの様子を確認していたそう。その姿はまるで「ちゃんと眠れてるかな？」と見守っているようだったといいます。

時折、赤ちゃんが動いてビクッと驚くことも。そのたびにクンクンとニオイを嗅いで、起きていないかチェックしていたそうです。

赤ちゃんが起きていないことを確認したたぬきちちゃんは、誇らしげな顔でカメラ目線に。そのまま、投稿主さんが来るまで赤ちゃんの子守りをしていたのだとか…。

ローテーションで見守る兄たち

また、別の日には、おじクマちゃんが子守りをする一幕も映されていたそうです。「よいしょ、よいしょ」と腰を下ろしたおじクマちゃんは、ただただ静かに赤ちゃんに寄り添っていたといいます。子守りが負担になりすぎないよう、おじクマちゃんとたぬきちちゃんで協力しながら赤ちゃんを見守っているのでしょう。

おじクマちゃんは、カメラを見てニッコリ笑うこともあったそう。赤ちゃんを気にしながら家事を頑張っている投稿主さんに、「僕たちがいるから大丈夫だよ！」と言っているのかもしれません。

母性あふれる2頭の姿を見て、「いつも一緒に子育てしてくれてありがとう」と投稿主さん。たくさんの家族に見守られて、お子様もスクスク成長することでしょうね♡

この投稿には「素敵な3兄弟ですね」「ベビちゃん幸せですね」「めっちゃ愛おしい…」などの温かなコメントが寄せられています。

3兄弟の心温まる成長記録はInstagramアカウント「bokumarley」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bokumarley」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。