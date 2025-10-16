間宮祥太朗と新木優子のW主演ドラマ『良いこと悪いこと』第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

参考：間宮祥太朗×新木優子が復讐劇に挑む 『良いこと悪いこと』は日テレらしいミステリーに

本作は、『こんなところで裏切り飯』（中京テレビ・日本テレビ系）のガクカワサキが脚本を手がけるノンストップ考察ミステリードラマ。

「あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？」。同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために……。事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。容疑者は同級生。真犯人は誰なのか。

小学生のときはクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将を間宮、高木の同級生で「どの子」と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子を新木がそれぞれ演じる。

そのほか、森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）らがキャストに名を連ねている。

※計測期間：2025年10月11日～10月15日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）