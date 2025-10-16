カンテレ・フジテレビ系で放送中の月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※）

参考：草磲剛「縁も作品も全部がつながっている」 『いいひと。』から『終幕のロンド』に至るまで

本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくオリジナルストーリーのヒューマンドラマ。脚本は、草磲が主演を務めた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK）の高橋美幸が手がける。

草磲は、商社マンとして忙しく働いていた5年前に妻を亡くした後、遺品から汲み取った故人の想いを遺族に伝える遺品整理人となった鳥飼樹を演じる。

そのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、石山順征、永瀬矢紘、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、大島蓉子、小柳ルミ子、村上弘明、中村雅俊、風吹ジュンがレギュラーキャストとして出演する。

※計測期間：2025年10月13日～10月15日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）