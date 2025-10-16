ユージ、新車価格2800万円超の“新たな愛車”公開「この子とたくさんお出かけします」
4児の父でタレントのユージ（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車を公開した。
【写真多数】かっこよすぎ…ユージ、新車価格2800万円超の“新たな愛車”公開
ユージは、ピカピカのポルシェの写真を投稿しながら、現行の新車価格2868万円の「992 GT3ツーリング」と紹介。「先代のピスタチオちゃん(991.2GT3)は羽付きでしたが今回のGT3は羽なし。色はGTシルバー。めっちゃいい色です」と自賛した。
さらに「うちの車好き饅頭も大興奮！この子とたくさんお出かけします。2人しか乗れないけどw」と、今後のカーライフへ意気込み。「そしてピスタチオちゃん、ちゃんとお礼が言えてなかったけど今まで本当にありがとうね 最高の相棒だったよ」と、いままでの愛車に感謝を伝えた。
この投稿に「お披露目ありがとうございます！やっぱりポルシェはかっこいい」「かっこよ」などの声が上がっている。
