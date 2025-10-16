きのうの夕方からけさにかけて県内でクマの目撃が相次ぎました。

【写真を見る】県内各地でクマ目撃相次ぐ 河北町の小学校は休校に 今年は異例のペースでクマ目撃（山形）

目撃された地域では、まだ付近にクマが潜んでいる可能性もあるとして、県や警察などが注意を呼びかけています。

河北町ではきのう午後９時半ごろ、河北町民体育館の駐車場でクマ１頭が目撃されました。体長はおよそ１メートルとみられています。

その後、午後１０時４０分ごろには河北町民体育館から北西におよそ１キロの谷地西部小学校近くでもクマが目撃されました。同一個体かはわかっていないということです。

通報を受け、町ではきのう、消防の協力を得てドローンを飛ばし捜索を行ったほか、けさも町や警察が車でパトロールをしましたが、今のところクマは発見されておらず、行方は分かっていないということです。

この影響で、きょうは谷地中部小学校が休校、谷地西部小学校などでは児童が保護者同伴で登校するなどの対応をとりました。

■山形市でも...

またきょう午後０時ごろ、山形市長苗代の住宅敷地内でクマのあしあとがみつかりました。場所はあかねヶ丘陸上競技場の西側で田んぼに隣接する場所です。

また鶴岡市では、きょう午前４時２０分ごろ、鶴岡市の外内島公民館から南西におよそ３５０メートルの付近でクマ１頭が目撃されたほか、米沢市では、きょう午前３時ごろ、塩井町でクマが目撃されました。

いずれもその後の行方はわかっていないということです。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１２日時点で１５２２件に上り、統計をはじめた２００３年以降最多となっています。

目撃件数はおととしは１年間で７６５件、去年は１年間で３４８件で今年は異例のペースで目撃件数が増えていることがわかります。