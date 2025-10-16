ブリュワーズのマーフィー監督が日本時間16日、ドジャースとのア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて会見に出席。同席した10歳の息子・オースティンくんがブリュワーズ勝利を誓いました。

本拠地で2連敗と苦しい状況に立つブリュワーズですが、マーフィー監督は「どんな山であろうと、我々は乗り越える。さあ、仕事に取りかかろう。過去に起きたことは全て過去のことだ。行こう。このチームはそれを乗り越えるのに最適な集団だ。彼らは一年を通して特別な精神力を持っていた。だから私はかなり自信がある」と力強く答えました。

父親と共に会見に出席したオースティンくんにも記者から質問が飛びます。0勝2敗の劣勢を脱するには何が必要か聞かれると、「ただ粘り強く戦い続けること。彼らならできると思う。そう、できると信じている。だって、選手たちの反撃は本当に素晴らしいです。シーズン開幕は0勝4敗でした。あの試合は良くなかった。でもその後、野球界最高の成績で挽回しました。だから、彼らならできると信じています」と父親同様力強く語りました。

隣に座っていたマーフィー監督も顔を輝かせ「彼に質問してくれてありがとう」と感謝を伝えました。