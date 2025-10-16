将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局を行い、手番の藤井竜王が54手目を封じて指し掛けとした。あす17日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】藤井竜王VS佐々木八段 第2局封じ手の瞬間

藤井竜王の先勝で迎えた第2局あわら対局では、佐々木八段の先手で角換わりの出だしに。藤井竜王は細かな駆け引きを仕掛けつつ、工夫が加えられた腰掛け銀を選択した。

研究家としても知られている佐々木八段の作戦に大きな注目が集まる中、佐々木八段は敵陣に勢いよく角を打ち込んだ。この一手に藤井竜王の長考が見込まれたが、王者は動じることなく冷静に対応。逆に持ち時間を投入することになったのは佐々木八段だった。

この時点で形勢に大差はなかったが、佐々木八段は昼食休憩を含めると3時間超えの大長考に沈むことに。どこかで誤算が生じたか、1日目早々に苦戦を意識せざるを得ない展開となった。藤井竜王の正確無比な指し手は緩むことなく、角を切り込み優勢に。寄せまでの手順はまだまだ難しいとされているものの、ABEMAの中継に出演した飯島栄治八段（46）は、「このままでは（あす17日）午前中に終局の可能性もある」と指摘していた。

午後6時に立会人の佐藤康光九段（56）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の藤井竜王は少考の後に「封じます」と発声し指し掛けとした。封じ手の考慮時間は34分。

シリーズ2勝目を目指す藤井竜王がこのまま押し切るのか、佐々木八段は反撃の道筋を見出すことができるのか。第2局はあす17日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲佐々木勇気八段 3時間12分（消費4時間48分）

△藤井聡太竜王 5時間19分（消費2時間41分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）