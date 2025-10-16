大谷翔平グッズに夢中？SEVENTEEN・ドギョム、ファン心溢れる“LAドジャース愛”SHOTに反響【PHOTO】

SEVENTEENのドギョムが、ファン心をあらわにした。

ドギョムは10月16日、自身のインスタグラムを更新し、「Let's go LA Dodgers World Series」とコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、MLBのロサンゼルス・ドジャースのグッズショップを訪れたドギョムの姿が収められている。チームのジャンパーを着てポーズを決める姿や、ユニフォームに自身のイニシャル「DK」をプリントする無邪気な表情が目を引く。

特に、大谷翔平選手の背番号「17」が入ったベビーサイズのユニフォームとチームの帽子を手にしたショットには、日本のファンから熱い注目が集まった。

この投稿を見たファンからは、「大谷選手に会わせてあげて」「大谷愛」「かわいすぎる」「観戦に行くのかな？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ドギョムInstagram）

なお、ドギョムが所属するSEVENTEENは現在、アメリカツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.」を開催中。10月11日（現地時間）のタコマ公演を皮切りに、16日・17日のロサンゼルス、21日・22日のオースティン、26日・27日のサンライズ、29日・30日のワシントンD.C.で公演を行う予定だ。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。