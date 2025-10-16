中川翔子「親子3人川の字」双子の息子と並ぶショット公開「川というより、“ッ”かな？」“男の子あるある”体験も明かす
【モデルプレス＝2025/10/16】タレントの中川翔子が10月16日、自身のInstagramを更新。双子との3ショットとともに、育児の近況を明かした。
【写真】中川翔子「川というより“ッ”」双子息子と並ぶショット
この日、中川は「親子3人川の字がしあわせ 川というより、“ッ”かな？」と双子の息子達と並んで横になった様子を公開。スヤスヤと気持ちよさそうに眠る息子たちの横で中川がリラックスした笑顔を見せており、その他にもぱっちりと目が開いた息子たちの写真や、絵日記も投稿している。
絵日記では、祖母が孫たちにメロメロになっていることや「伝説のおしっこシャワー わたしもかけられました」と男児のおむつを替える際にある「男の子あるある」も告白。「親族総力戦で交代しながら」と、家族の助けを借りながら育児を行っていると綴っている。
この投稿には「癒やされる」「幸せ家族」「元気いっぱい」「めっちゃ可愛い」「お目々パッチリで髪の毛もふさふさ」「あっという間に大きくなりましたね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子息子と並ぶショット公開
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
