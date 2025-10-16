明日17日(金)は天気回復 広範囲に日差しが届く 西日本や沖縄では連日の真夏日に
明日17日(金)は天気が回復して、全国的に晴れ間が広がるでしょう。日中は日差しとともに気温が上がり、西日本や沖縄では季節外れの暑さが続く見込みです。東京都心の最高気温は26℃の予想で、4日ぶりの夏日(最高気温が25℃以上)になりそうです。
明日17日(金)は秋晴れで洗濯日和 衣替えのチャンス
明日17日(金)は、低気圧や前線が東に離れ、日本列島は移動性の高気圧に覆われる見通しです。
中国、四国から東北は、明け方まで雨の残る所がありますが、日中はおおむね晴れる見込みです。日差しがたっぷり届いて、空気も乾燥するため、絶好の洗濯日和となるでしょう。衣替えを進めるのにもちょうどよさそうです。
明後日18日(土)以降は、再び前線や低気圧の影響でぐずついた天気となりそうです。明日の日差しを有効にお使いください。
北海道は高気圧と高気圧の間の気圧の谷となる見込みです。雨は朝にはやむ所が多いですが、日中も雲が広がりやすいでしょう。
明日17日(金)も西日本や沖縄では季節外れの暑さ続く
予想最高気温は平年より高い所が多く、西日本や沖縄では30℃以上の真夏日の所があるでしょう。
今日16日(木)、年間真夏日の最多日数を更新した那覇市は32℃の予想で、記録をさらに延ばす見込みです。
そのほか鹿児島市と高知市も31℃と、西日本や沖縄で季節外れの暑さが続きそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。
東京都心は26℃の予想で、4日ぶりに夏日になる見込みです。昼間は薄着で過ごせる陽気になるでしょう。
朝晩との寒暖差が大きくなるため、服装でうまく調節なさってください。