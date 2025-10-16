明日17日(金)は天気が回復して、全国的に晴れ間が広がるでしょう。日中は日差しとともに気温が上がり、西日本や沖縄では季節外れの暑さが続く見込みです。東京都心の最高気温は26℃の予想で、4日ぶりの夏日(最高気温が25℃以上)になりそうです。

明日17日(金)は秋晴れで洗濯日和 衣替えのチャンス

明日17日(金)は、低気圧や前線が東に離れ、日本列島は移動性の高気圧に覆われる見通しです。





明日17日(金)も西日本や沖縄では季節外れの暑さ続く

予想最高気温は平年より高い所が多く、西日本や沖縄では30℃以上の真夏日の所があるでしょう。



今日16日(木)、年間真夏日の最多日数を更新した那覇市は32℃の予想で、記録をさらに延ばす見込みです。

そのほか鹿児島市と高知市も31℃と、西日本や沖縄で季節外れの暑さが続きそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。

東京都心は26℃の予想で、4日ぶりに夏日になる見込みです。昼間は薄着で過ごせる陽気になるでしょう。

朝晩との寒暖差が大きくなるため、服装でうまく調節なさってください。