『鬼滅の刃』無限列車編WEBくじ登場 公開5周年記念で煉獄VS猗窩座…景品発表
『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年）公開5周年を記念して、WEBSHOPくじが発売されることが決定した。
【画像】エフェクトやばい！煉獄VS猗窩座…『鬼滅の刃』WEBくじ景品
ufotable公式Xでは「2025年10月16日(木)、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は上映開始五周年を迎えます。これを記念し、「無限列車編 第三弾キービジュアル」でデザインされたWEBSHOPくじをご用意」と報告。
「『無限列車編 第三弾キービジュアル』では、煉獄杏寿郎・猗窩座が放った技のエフェクトを大きく描きましたが、その分エフェクトで隠れている部分が多くございます。今回のWEBSHOPくじではこの「エフェクトで隠れている部分」までご覧いただくことができるプロダクトをご用意。 「無限列車編 第三弾キービジュアル」を隅々までお楽しみください」と伝えた。
景品はA賞「ビッグレイヤードアクリルパネル(2種)」、B賞「レイヤードアクリルスタンド(2種)」、C賞「レンチキュラーロング缶バッジ(2種)」、D賞「レイヤードクリアカードセット(2種)」となっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
