King ＆ Prince、久々のNHKスタジオでライブを満喫 「すべてが詰まったセットリスト」に自信
King ＆ Princeが、18日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』（後11：00）のライブ特番「Venue101 Presents King ＆ Prince LIVE SPECIAL」に出演する。このほどKing ＆ Princeの永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）からコメントが到着した。
【番組カット】かまいたち濱家＆生田絵梨花とトークをするKing ＆ Prince
「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける同番組。「Venue101 Presents」では、King ＆ Princeの最新曲から代表曲まで網羅した、ライブ特番を101stで実施し、彼らの魅力が詰まったまさにLIVE SPECIALを届ける。101Stにオーディエンスを入れて、熱いライブの雰囲気をそのままに伝える。
さらに別スタジオで『Venue101』のMC 濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花とのトーク収録も実施。2人体制について、今届けたい音楽への想い、お互いの存在についてなど熱く語っている。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども公開する。
■King ＆ Princeコメント
久々にNHKのスタジオにお邪魔（じゃま）してのライブ、とても楽しかったです。足元が悪い中、ファンの方たちが熱く盛り上げてくださいましたし、スタッフの皆さまも温かく迎えてくださったので、思い切りのびのびとパフォーマンスをすることができました！
みどころは…全てです（笑）！今のKing ＆ Prince すべてが詰まったセットリストになっていると思います。
このような形でのトーク収録は番組としても初めてということで、特別感があって色々なお話をすることができました。4人ともディズニーファミリーという共通点がある！ということもわかりましたので、そこはぜひ注目してご覧いただきたいです。
アリーナ、そして2人での初ドームにチャレンジした今の僕たちだからこそ、お見せできるものになったと思います。最新曲から王道曲までセットリストも全て自分たちで考えました。2025年の集大成になっていますので、ぜひ一緒に楽しみましょう！
