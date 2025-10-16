Bluetooth SIGは16日、都内で記者説明会を開催。現在議論が進められている「ハイレゾ＆ロスレスオーディオの標準規格」が、2026年10月頃に策定する見込みと明らかにした。ハイレゾ＆ロスレス伝送には、高データスループット技術(Bluetooth LE HDT)が必要なため、既存のBluetooth製品をソフトウェアアップデートなどで対応することはできない。

Bluetooth SIGは、Bluetooth技術を監督する国際的な標準化団体。製品認証や特許・商標ライセンスに加えて、加盟企業とBluetooth技術を進化させるためのプロジェクトを行なっている。

ハイレゾ＆ロスレスオーディオの標準規格は、次世代Bluetoothオーディオ規格として2020年10月に仕様書がリリースされた「LE Audio(LEオーディオ)」の機能強化版。従来よりもデータレートを高速・大容量化することで、対応のBluetoothイヤフォン・ヘッドフォンなどでハイレゾ・ロスレスオーディオが楽しめるようになる。

Bluetooth技術を用いたハイレゾ伝送には、aptX Adaptive(Qualcomm)、LDAC(ソニー)、SCL6(MQA)、LHDC(Savitech)などがすでに存在するが、Bluetooth SIGによるハイレゾ＆ロスレスオーディオの“標準化規格”は存在しなかった。

規格の標準化について、Bluetooth SIG最高マーケティング責任者(CMO)のケン・コンドラップ(Ken Kolderup)氏は「現在様々なハイレゾ規格があり、ユーザーは製品の組み合わせが限定されてしまっている。また接続性など、対応製品の認証もあいまいな部分がある。“1スタンダード”を作ることで、異なるブランド・製品と組み合わせてもハイレゾ・ロスレスオーディオが楽しめる環境になり、ユーザーの混乱も解消できる」と、メリットを強調した。

Bluetooth SIG最高マーケティング責任者(CMO)のケン・コンドラップ(Ken Kolderup)氏

対応製品のリリースについては、「ロスレス＆ハイレゾオーディオを実現するには、今のBluetoothの転送レートを拡張させる『高データスループット技術』が前提だ。それぞれ別のプロジェクトチームが動いており、高データスループット技術の仕様策定は2026年10月、ロスレス＆ハイレゾはその後まもなくのリリースを予定している。対応製品が市場に登場するのは、その後、しばらく経ってからではないか」と話した。

また「アップルは(ロスレス＆ハイレゾオーディオ規格を)採用するか？」との質問については、「アップルに限らず、機能の採用有無は各企業に委ねられるため分からない。ただ、彼らの関心は非常に高い、というのが我々の今の感触だ。なぜならアップルの幹部が参加し、規格について現在ディスカッションしているからだ」と明かした。

Bluetoothの最大ビットレートは最大7.5Mbpsへ

説明会では、デモコーナーも用意されていた。実演したのは、ロスレス＆ハイレゾオーディオ伝送のベースとなる高データスループット技術。

2台のスマホ型端末を使って、現在の転送技術と、来年10月にリリース予定の次世代転送技術を比較。今の転送技術では平均1Mbps程度のスピードしか出せないが、新しい転送技術では平均4Mbpsと4倍近いスピードが出せていた。

高データスループット規格の「PF1(パケットフォーマット1)」での伝送実験。4～5Mbps近いスピードが出せている

従来転送の場合。最大2Mbpsに対し、平均1Mbpsちょっとの転送スピード

Bluetooth SIGでテクニカルマーケティングエンジニアを務めるゴンユー・ルー(Gongyu Lu)氏は、「我々が仕様をリリースするタイミングは年2度。今仕様の策定を進めている高データスループット技術に関しては2026年10月になる見込み」と回答。

「高データスループットにより、データ転送の高速化、通信容量の拡大、省電力性能の向上、通信性の向上が期待できる。最大ビットレートも従来の2Mbpsから、約8Mbps(7.5Mbps)へ向上する。この高いレート転送により、ハイレゾ・ロスレス伝送や空間オーディオ、サラウンドオーディオも実現できるようになる。高データスループットに対応するには、既存のLE Audio製品のソフトウェアアップデートなどでは対応できない、ハードウェアの更新が必要になる」と語った。

高データスループット技術の説明資料より

なお、現在Bluetooth SIGでは、2.4GHz帯ではない、5GHz/6GHz帯を使う高周波数帯対応のプロジェクトも進んでいるが、今回の高データスループットは従来通り2.4GHz帯を使って実現しているとのことだ。

高データスループット技術の説明資料より