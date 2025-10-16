次の首相選びを巡って混沌とする永田町。15日夜。



（自民党 高市総裁）

「皆さまお疲れさまでございます」



記者団にねぎらいの言葉をかけた自民党の高市総裁。



15日は党首会談ラッシュの一日に。与野党の党首が、異例となる4つの“党首会談”に臨みました。その中でも“急接近”をみせたのが、自民党と日本維新の会。4つの党首会談の最後、午後6時から行われた会談。阪神タイガースのファンである高市総裁を前に、こんな話題も。





（日本維新の会 藤田 共同代表）「吉村さんも阪神ファンですか？」（日本維新の会 吉村 代表）「応援している。高市さんのように強烈ファンじゃない」（日本維新の会 藤田 共同代表）「（阪神優勝）パレードにご招待すると言っていた」（日本維新の会 吉村 代表）「来てください」会談後には。（自民党 高市総裁）「大阪から出てくることが困難でいらっしゃる吉村知事も出てきてくださっていますので、 そのあたり、本音ベースで首班指名のご協力、それも一緒に政権を担っていただくという含みのご協力もお願いしたいということを率直に申し上げました」連立政権も視野に政策協議をすることに両党が合意。16日から、高市総裁と藤田共同代表、両党の政調会長による政策協議を始めることを決めました。会談後、吉村代表は。（日本維新の会 吉村代表）「政策協議をする土台はあるというふうに、きょう判断しましたので、それはもう高市総裁の熱量も含めて、本気度も含めて 判断をいたしましたので、私どもも本気でぶつかっていくということになります。当然、政策が最も大切になりますから、政策についての協議をする必要があります」Q.政策協議がまとまれば、首班指名で高市早苗さんと書くということ？「そういうことになります」これまで、野党3党がまとまった場合、政権交代が起きる可能性があった状況から一転、維新が自民に協力すれば過半数まであと2議席と、「高市総理誕生」の公算が大きくなります。維新側は、災害時などに大阪をもうひとつの首都として中枢機能を持たせる「副首都構想」や、社会保障改革では、現役世代1人あたり年6万円の社会保険料の引き下げを主張しています。高市総裁は副首都構想については、政策の協議体を両党でつくり、「来年の通常国会あたりを目指してやっていけたら」と、前向きな姿勢です。維新は16日、全ての党所属の国会議員を対象に両院議員総会を開いて、対応を執行部に一任することを決めました。（日本維新の会 藤田 共同代表）「自民党側から高市総裁から首班指名の協力の依頼。そして、および連立も含めて政策協議に入って欲しいというお申し出をいただいたことを報告した上で、皆さまからご意見をちょうだいしました。両院議員総会としては、私はじめ執行部にご一任をいただくという形で議決がなされた」そして、16日午後3時からは、自民・高市総裁と維新・藤田共同代表らによる連立に向けた政策協議が始まりました。その冒頭には…。（日本維新の会 藤田 共同代表）「ちゃんと寝られてますか？」（自民党 高市総裁）「いろんなこと同時にあるから」（日本維新の会 藤田 共同代表）「私たちも寝不足」（自民党 高市総裁）「お互い様で」維新側は、連立を含む首相指名選挙の協力の条件として12の政策を提示しました。ただ、両党の間には企業・団体献金の規制強化や消費税減税などを巡って依然として意見の隔たりもあり、どこまで一致点を見いだせるかが焦点となります。そして、会談は約1時間にわたり行われましたが、17日も引き続き協議されることになりました。（日本維新の会 藤田 共同代表）「大きく賛同できるとことや、価値観が一致するところも多くあったが、いくつかについては、もう一度持ち帰り、すり合わせをするということで、あす、また時間をとってもう一度協議する。例えば憲法、安全保障、エネルギーといった国家の基本となる政策はかなり価値観を共有しているところは改めて確認できたし、現状に対する価値観認識や、または国家観、こういったものについては高市総裁と私の中で相当近しいものがあるのは、また信頼関係が一段上に進んだことだと感じた」自民党は午後4時半から臨時の役員会を開催。最終的には高市総裁に判断を一任することが決まったといいます。（自民党 小林 政調会長「論点いくつかありますので、その点について両党の間で丁寧に詰めていく。高市総裁に他党との交渉の在り方については一任をするということで、今の役員会では、そういう合意がなされました」