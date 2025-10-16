¡Ö¼ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿µ¤¤¬¡Ä¡×àÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤ÂÎ°éÂçÂ´¥°¥é¥É¥ëáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×
´ä¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¢ÂçÃÀ¤ËÈäÏª
¡¡àÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤ÂÎ°éÂçÂ´¥°¥é¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¿¢¸¶¤æ¤¤Ê¤¬SNS¤ÇºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢´ä¾ì¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤ä¼ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖºÇ¶á¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¢¸¶¤Ï2022Ç¯½Õ¤ËÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£Æ±9·î¤Ë¤Ï½é¤ÎDVD¡ÖÃËÀ¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢24Ç¯12·î¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£