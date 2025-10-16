¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â»Å»ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤½¤¦¤Ê¡×¥Æ¥ìÄ«´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤È·ëº§3Ç¯¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤ò¡Ä¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤´é¡×
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(34)¤ÎÉ×¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»Ñ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹°Ãæ¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ê¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î²¬ÅÄ¾Í¸ã¤µ¤ó(34)¡£13Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖOCEANS The BEST Wellbeings 2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖScketto ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¸ø¼°X¤¬²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖAsics WALKINGÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¼ê¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤´é¡¡¤¤¤«¤Ë¤â»Å»ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö¹°Ãæ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¼«¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£