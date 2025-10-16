焼いて、醤油をかけて…「アワビは4個食べました」 竹田麗央は高校生以来の韓国を堪能
＜BMW女子選手権 初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞ポイントランキングは現在4位で、フィールドでは山下美夢有に続く2番手。竹田麗央はその実力をしっかり発揮した。8バーディ・1ボギーの「65」で回り、7アンダーは首位と3打差の4位発進。「すごくいいリズムで回れたのでよかった」とうなずいた。
【写真】16番は1打目が崖越えに 韓国戦の会場はまさにリンクス
吉田優利と同組で、10番からティオフ。手前3メートルを決めてバーディ発進とすると、そこからテンポよく重ねていった。18番こそ段下のファーストパットを5メートルオーバーし、3パットのボギーとしたが、獲りも獲ったり8バーディ。「1日を通してパッティングがよかった」と振り返った。ハワイで行われた「ロッテ選手権」、暑さでグリーンにダメージがあった先週の「ビュイックLPGA上海」では、「コーライっぽいというか、目があったりしたので変えてみました」と、使い馴染みのあるツノ型はそのまま、ヘッドが大きいものにスイッチしていた。そして今週から、エースパターに回帰。きょうは28パットにまとめ、安定感をのぞかせた。韓国を訪れるのは、試合に出場するためにきた高校生のとき以来2度目。今大会、選手に提供されているオフィシャルホテルは街から離れているため、なかなか外食をするのは難しいが、開幕2日前の夜はキム・アリム（韓国）に誘われ、勝みなみらとコリアンBBQを堪能した。さらに、クラブハウスで用意されている食事も充実。朝鮮半島の南西端に位置するヘナム郡は海鮮が一押しで、アワビが有名。焼いて、醤油をかけて…。「すごくおいしいので、毎日楽しいです。アワビは4個食べました（笑）」。高校生の時にはできなかった、大人な経験も楽しんでいる。日本ツアー2勝目を挙げた川奈ホテルGCに似た雰囲気を感じさせるコースで、好位置につけた。唯一気になるのは、ティショットがやや右に行ってしまっていたところ。「曲がってしまうところが何個かあった。そこはこれから修正して、あしたに向けてまた頑張りたいです」。バーディ合戦が続きそうだが、あすも丁寧に“〇”を積み重ねていく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
韓国大会 第1ラウンドの結果
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
カット軌道で完璧フェード！ 世界の竹田麗央を大解剖〈スイング写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【写真】
【写真】16番は1打目が崖越えに 韓国戦の会場はまさにリンクス
吉田優利と同組で、10番からティオフ。手前3メートルを決めてバーディ発進とすると、そこからテンポよく重ねていった。18番こそ段下のファーストパットを5メートルオーバーし、3パットのボギーとしたが、獲りも獲ったり8バーディ。「1日を通してパッティングがよかった」と振り返った。ハワイで行われた「ロッテ選手権」、暑さでグリーンにダメージがあった先週の「ビュイックLPGA上海」では、「コーライっぽいというか、目があったりしたので変えてみました」と、使い馴染みのあるツノ型はそのまま、ヘッドが大きいものにスイッチしていた。そして今週から、エースパターに回帰。きょうは28パットにまとめ、安定感をのぞかせた。韓国を訪れるのは、試合に出場するためにきた高校生のとき以来2度目。今大会、選手に提供されているオフィシャルホテルは街から離れているため、なかなか外食をするのは難しいが、開幕2日前の夜はキム・アリム（韓国）に誘われ、勝みなみらとコリアンBBQを堪能した。さらに、クラブハウスで用意されている食事も充実。朝鮮半島の南西端に位置するヘナム郡は海鮮が一押しで、アワビが有名。焼いて、醤油をかけて…。「すごくおいしいので、毎日楽しいです。アワビは4個食べました（笑）」。高校生の時にはできなかった、大人な経験も楽しんでいる。日本ツアー2勝目を挙げた川奈ホテルGCに似た雰囲気を感じさせるコースで、好位置につけた。唯一気になるのは、ティショットがやや右に行ってしまっていたところ。「曲がってしまうところが何個かあった。そこはこれから修正して、あしたに向けてまた頑張りたいです」。バーディ合戦が続きそうだが、あすも丁寧に“〇”を積み重ねていく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
韓国大会 第1ラウンドの結果
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
カット軌道で完璧フェード！ 世界の竹田麗央を大解剖〈スイング写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【写真】