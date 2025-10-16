桃井かおり （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優・桃井かおりが16日、自身のインスタグラムを更新。アレンジを加えた手作りの「ジャージャー麺」を公開した。

【写真】「こんな素晴らしい食事」アレンジを加えた桃井かおりの“ジャージャー麺”

　桃井は「ジャージャー麺が食べたくて日本のキュウリに一番似たメキシコの小さい奴見つけて楽しみにしてたがタイミング外してペチャ子　茄子とスナップピー、白髪ネギでどうにか」とつづり、具材がたくさん盛り付けられた手料理を披露。

　続けて「食べたい！は美味いになる」と、具材にはきゅうりなどを使わず、独自アレンジで作りあげた様子をのぞかせた。

　手料理を見た人からは「さすがです　出来るお方」「かおりさん凄いな、旦那さん羨ましい......こんな素晴らしい食事.....」「素晴らしい」などのコメントが寄せられている。