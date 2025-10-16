めるる、太もも輝く美脚ショット「足きれい」「スタイル良き」 多彩なコーデ披露に「どの写真も好きすぎる」の声
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が14日、自身のインスタグラムを更新。多彩なコーディネート写真を公開し、抜群スタイルを披露した。
【写真】「足きれい」太もも輝く美脚ショットを披露しためるる
「色々な壁で撮った写真達」と紹介し、グレーのジャケット×ミニ丈スカート、ネイビーのトップス×ベージュのフリルスカート、ブルーストライプのセットアップなど、異なる背景とコーディネートで撮影した3パターンの写真を公開。どのコーディネートも太ももあらわに、すらりとした美脚が際立っている。
コメント欄には、「足きれい」「スタイル良き」「どのファッションも背景の壁と見事に溶け込んでいて可愛い」「どの服も似合っています〜」「まってーーーーどの写真も好きすぎる ほんまにかわいい」など、絶賛の声が相次いでいる。
