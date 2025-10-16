【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演が１５日に開幕した。

１９９１年以来３４年ぶりで、前回公演と同じ「ロイヤル・アルバート・ホール」で開催。約５４００人が観戦に訪れた会場には「満員御礼」の垂れ幕が下がり、観客は伝統文化としての「ＳＵＭＯ」を楽しんだ。１９日まで。

海外公演としては２００５年の米ラスベガス以来２０年ぶり１４回目。公演の開始前には土俵祭が行われ、寄せ太鼓も打たれた。開会式では紋付きはかま姿の力士らが並び、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）が「日本の神事に由来する大相撲の伝統文化にもご注目ください」などと、英語も交えてあいさつした。

大の里、豊昇龍による横綱土俵入りの前には会場の大型モニターで、日本では横綱が四股を踏む際に「ＹＯＩＳＨＯ（ヨイショ）」と言うことを観客に説明。実際の四股で会場に大きな掛け声がこだました。豊昇龍も「『よいしょ』の声があると思っていなかったのでうれしい」と笑顔だった。

幕内力士ら４０人による取組では、土俵際などの攻防に観客は沸いた。小結高安が「両国国技館以上の歓声も聞こえて身が引き締まる」と言えば、朝紅龍も「耳が痛いくらいの声援で気持ちいい」。初日は両横綱が白星発進し、大の里は「残り４日もしっかり盛り上げたい」と語った。観戦したロンドン在住の会社員ナイジェル・ヘンダーソンさん（５２）は「ファイト（取組）の興奮と伝統文化の感動が両方あり、今までにない体験だった」と満足そう。英国人女性（３５）は「体がぶつかり合う音がとてもエキサイティングだった」と声を弾ませていた。