東海地方でのクマによる被害はこれまでにも起きています。

2009年9月。乗鞍スカイラインの終点、岐阜県高山市の畳平駐車場付近に現れた1頭のツキノワグマが、観光客を次々に襲いました。クマは一人の男性に覆い被さりました…。

【写真を見る】クマが観光客を襲う9人重軽傷の惨事 ジョギング中の男性が襲われたことも 東海地方の「クマ被害」過去にも

（目撃者）

「しばらくしたらガラスを破って、私たちがご飯を食べている所に向かって来た」

クマは、一旦近くのパトロール小屋に飛び込みましたが、再び外へ出てきて人を襲い、今度はバスターミナルの建物にも入り込んで人を襲いました。





玄関で女性2人を襲い家の中に侵入…

バスターミナルの中には、クマを閉じ込めるための急ごしらえのバリケードが…。そして、地元の猟友会が駆除したクマは体長約1メートル30センチ、4歳～5歳くらいのオスのツキノワグマと見られ、9人が重軽傷を負う惨事となりました。

そして2017年4月。同じく高山市の住宅街に現れたクマは、まずジョギング中の40歳の男性を襲います。



（襲われた人）

「走ってきて襲いかかってきてびっくりした」

（尾関淳哉記者）

「クマは住宅街にある交差点で男性を襲い、その後160メートルほど離れた住宅で女性2人を襲いました」



現場は高山駅から3キロほどの住宅街。クマは先ほどの男性を襲った後、1軒の住宅の敷地に入り込みます。玄関先で女性2人を襲いました。



この事態に、地元の猟友会が出動。クマは女性2人を襲った後、家の中に侵入していました。そして、脱衣場で駆除されました。体長1メートル10センチのメスのツキノワグマでした。



そして、いまクマによる被害は全国に広がっています。