ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【 ニャンちゅう 】 声優・津久井教生さん 寒暖差と気圧差で 「体のあちこちが『わぁ〜っ』って言ってまぁ〜す、大騒ぎで〜す」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「もうひと踏ん張りしていきます〜」と題し、「ご心配をおかけしました〜励ましの言葉ありがとうございました 順調にお腹の調子は回復しています」と投稿。







続けて、「それにしても…予報通りとはいえ…この寒暖差と気圧差は凄いぞ〜（笑）体のあちこちが『わぁ〜っ』って言ってまぁ〜す、大騒ぎで〜す」と体の変化を明かしました。







津久井さんは最後に、「体を冷やさないようにしてしっかりと水分をとって体調に気をつけていきましょう〜」とコメントし投稿を締めくくりました。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】