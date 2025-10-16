自民・高市早苗総裁と維新・吉村洋文代表が１５日に会談し、突然、自民と維新が連立政権に向けた政策協議を行うことで同意し、国会首相指名選挙に向け事態が急変している。

公明党が自民との２６年に及ぶ連立から離脱し、維新にとっては連立入りの大きな障壁だった公明が消えた格好。

衆院会派（８日現在）では、自民１９６＋維新３５＝２３１議席で、過半数まで残り２議席。この２議席に入る可能性も指摘されている日本保守・島田洋一衆院議員が１６日、Ｘ（ツイッター）に投稿。「維新の藤田文武共同代表は大阪府立四條畷高校の後輩。維新の中では、理念的、政策的に最も日本保守党に近い。自民との連立協議、しっかり筋を通してもらいたい」と記した。

別投稿では、同じく「残り２議席」で名前が挙がる松原仁衆院議員の名前を記し「衆議院では私一人となった日本保守党。無所属の松原仁氏と会派を組んだらどうかという意見をよく聞く。実は、『拉致解決連合』という形でどうかと、こちらから球は投げてある。あとは松原氏次第」と投稿した。