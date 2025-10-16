木曜日は前線を伴った低気圧が発達しながら東へ進み、低気圧や前線の周辺で雨が強まりました。金曜日は、高気圧の圏内で広い範囲で秋晴れとなる見込みです。

【金曜日の天気】

金曜日は九州〜東北、北海道の道南は、朝から夜にかけて晴れる所が多くなる見込みです。久しぶりに広い範囲で秋晴れとなるでしょう。

金曜日の最高気温

札幌 ：16℃ 釧路：15℃

青森 ：20℃ 盛岡：21℃

仙台 ：23℃ 新潟：24℃

長野 ：23℃ 金沢：26℃

名古屋：28℃ 東京：25℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：29℃ 松江：26℃

高知 ：31℃ 福岡：29℃

鹿児島：31℃ 那覇：33℃

【週間予報】

土曜日は日本海側から次第に雨が降りだし、風も強まるでしょう。ただ、関東は土曜日の昼過ぎ頃までは晴れる見込みです。日曜日も全国的に雲が多く、各地で雨が降りやすくなりそうです。また、来週は北日本に強い寒気が流れ込み、北海道の道北の標高の高い所で雪が降る可能性があります。

そして、最高気温は、西日本は土曜日にかけて30℃以上の所もありますが、来週は暑さが落ち着く見込みです。那覇は日曜日までは30℃以上の真夏日が続くでしょう。また来週、札幌は最高気温が10℃前後が続き、東京は最高気温が20℃に届かない日が多くなるため、体調を崩さないよう気をつけてください。