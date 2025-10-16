大分・別府湾を望むリゾート型複合施設で「秋の縁日ビアガーデン」開催
ティーケーピーが運営するリゾート型複合施設「SHONIN PARK」(大分県別府市)は10月18日・19日・25日・26日、期間限定イベント「秋の縁日ビアガーデン」を開催する。開催時間は14時〜22時。
秋の縁日ビアガーデン
「SHONIN PARK」は2025年7月にオープンした複合型リゾート施設。エリア内には体験型宿泊施設「ISHINOYA別府」、砂湯を備えた温浴施設「Sand SPA(別府海浜砂湯)」、地元食材を活かしたグリル料理を提供するリゾートレストラン「Grill Takka」、飲食・物販など多様な魅力が集まるショップテナントエリアを展開している。
「秋の縁日ビアガーデン」では、バッファローチキンウイングやガーリックシュリンプといったこの期間だけの特別なフードやドリンクメニューを提供する。会場内には射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも設置する。
秋の縁日ビアガーデン イベント限定メニュー(一部抜粋)
秋の縁日ビアガーデン
