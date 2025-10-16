豊橋競輪のＧ掘崑茖渦鶲γ痢μ掌轍哀▲献◆Ε▲献▲僖藏サ斬膕餠┿振ノ悄廚１６日に開幕し、１０Ｒでは太田竜馬（２９＝徳島）が復調を予感させる走りで一次予選を快勝した。

抜群の実績とスピードを誇る阿波のダッシュマンが復活ムードだ。７月の地元・小松島記念準決で落車し「ワイヤーが入っていた鎖骨をもう一度折ってしまった」とその後は２か月戦線から離脱。９月の奈良から復帰したが「良い時の感覚とは違うし、まだまだですね」ともどかしい状態が続いていた。

ただ、復帰３場所目となった今回の一予Ｒでは前受けから引いて一気に巻き返す狢静弔蕕靴き畊覯な走りで別線を圧倒。「バックでいっぱいだったし、万全とは…」とまだ不満そうだが「初日をしのげたのは大きい。日に日に良くなるはずなので」と手応えもつかんだ。

マークした練習仲間の湊聖二は「牴雜逎マシ瓩馬△譴胴圓辰討れた。練習で『ちぎって』と言うと、本当に俺をちぎるんですから（笑い）。やっぱりめちゃくちゃ強いし、スピードも戻っていますよ」と太鼓判を押した。

猯開催瓩裡猫靴覆號寨茲麓臾鬚鯆イ蕕覆てはいけない存在。二予で特選組の脇本勇希と対峙することになったが、初日を見る限り不安より楽しみの方が大きいはずだ。